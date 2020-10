Benavente fica em segundo e adia decisão do mundial de motonáutica

O português Duarte Benavente ficou esta quinta-feira em segundo lugar na segunda etapa do campeonato do mundo de motonáutica em Fórmula 2 e deixou a decisão do título mundial adiada para última prova.

"Este segundo lugar é mais um passo no caminho do objetivo final que esse é que interessa. A minha estratégia passou por perseguir o Owen Jelf ,o vencedor e tentar ganhar a partida. Mas conseguindo manter o Edgaras, segundo classificado no mundial e o Sami atrás é sempre importante na luta pelo campeonato", afirmou Duarte Benavente no final da prova.

A segunda etapa do mundial, que estava prevista para decorrer às 15:45, foi antecipada para as 13:00, devido às condições climatéricas que se faziam sentir em Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco.

"Está tudo relançado. Faltam 20 pontos, há mais uma prova, treinos e mais 45 voltas, tudo pode acontecer, é continuar focados e a trabalhar", sustentou Benavente.

A segunda prova do mundial foi ganha pelo inglês Owen Jelf, atual terceiro classificado no mundial e o segundo lugar foi conquistado pelo português Duarte Benavente, que lidera a classificação com 35 pontos.

A segunda posição da tabela classificativa é ocupada pelo lituano Edgaras Riabko, o mais direto adversário de Benavente.

O piloto português voltou a recusar qualquer tipo de pressão extra.

"Continuo a dizer que vou continuar a lutar e a trabalhar. Pressão? Apenas a atmosférica", concluiu.

A derradeira prova do campeonato do mundo de Fórmula 2 em motonáutica realiza-se no domingo, pelas 15:45.