Benfica e aposta nas modalidades: «Apetrechámos as equipas para que lutem por triunfos»

Com o regresso das modalidades de pavilhão à velocidade de conta-gotas, o Benfica analisou, esta quarta-feira, aquela que tem sido a aposta do clube tendo em vista a preparação das suas equipas para um futuro próximo, tendo em vista a conquista de triunfos "nas várias competições".





Através da 'newsletter' diária, as águias fizeram uma retrospetiva sobre as contratações e renovações já anunciadas para as várias modalidades. No andebol, os encarnados destacaram as chegadas de Sergey Hernández, Arnau García, Matic Suhileznik, Ole Rahmel, Mahamadou Keita e Lazar Kukic. No hóquei em patins, o regresso de Danilo Rampulla e a continuidade do capitão Valter Neves. No futsal, as renovações de Roncaglio, Robinho, Fits e Tiago Brito e ainda as chegadas de Nílson e Arthur. No voleibol, as águias evidenciam as renovações de Marcel Matz, tal como os atletas Hugo Gaspar, André Lopes, Zelão, Rapha, Marc Honoré, Tiago Violas e Afonso Guerreiro. E, por último, no basquetebol, com as renovações de Arnette Hallman, Fábio Lima e José Silva, além do reforço Scottie Lindsey.Para além de todas as chegadas e extensões de contratos, o Benfica assegura ainda que haverão "mais novidades durante o próximo mês", não especificando qual das modalidades irá ainda sofrer alterações, afirmando que "o Clube apetrechou - e está a apetrechar - as suas equipas de pavilhão para que estas lutem pelos triunfos nas várias competições".