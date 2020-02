Biatlo: Fourcade conquista 11.º título mundial e iguala recorde de Bjoerndalen

O francês Martin Fourcade conquistou esta quarta-feira o 11.º título mundial de biatlo (excluindo estafetas), igualando o recorde do norueguês Ole-Einar Bjoerndalen, ao impor-se na prova de individual dos campeonatos que decorrem em Anterselva, Itália.

Fourcade, detentor de cinco títulos olímpicos, conquistou a segunda medalha nos Mundiais de biatlo de 2020, depois de já ter alcançado a de prata na prova de sprint, realizada no sábado.

O francês igualou o recorde de 11 títulos individuais de Bjoerndalen, mas o norueguês continua a ser o atleta com maior número de medalhas de ouro em Mundiais, com um total de 20 (contra 12 de Fourcade), se forem contabilizadas as provas de estafeta.