Bicampeã mundial anda a entregar pizzas para poder ir aos Jogos Olímpicos

Elise Christie personifica o esforço que muitos atletas fazem para poderem ir aos Jogos Olímpicos. A atleta britânica, uma das maiores figuras da patinagem de velocidade ao nível mundial, trabalha arduamente para poder pagar as despesas da sua preparação, com vista a poder participar nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, em 2022, isto depois de ter ganho inúmeras medalhas, incluindo o ouro em 1000 e 1500 metros no Mundial de 2017.





Para pagar os treinos e demais despesas, Christie trabalha a entregar pizzas em Nottingham, segundo conta o 'Daily Mail'. Os atletas dos desportos de inverno sofreram grandes cortes no apoio do estado (mais de 9 milhões de euros) e a patinadora não desiste do sonho de ganhar uma medalha nos Jogos.Em Pyeongchang'2018 não passou às meias-finais, depois de sofrer uma dura queda na prova dos 1500 metros; em Sochi'2014 passou por uma depressão depois de sofrer ameaças de morte após ter derrubado a sul-coreana Park Seung-Hi na final dos 500 metros."Estou a treinar para ganhar uma medalha olímpica nos próximos Jogos. Depois disso espero ter uma retirada feliz e um final feliz da minha carreira desportiva", disse a patinadora, de 30 anos, à BBC.