Bilhar às três tabelas: Dick Jaspers (FC Porto) vence etapa da Taça do Mundo

O holandês Dick Jaspers, do FC Porto, venceu este domingo a quarta etapa da Taça do Mundo de bilhar às três tabelas, que decorreu no Porto, ao bater o sul-coreano Haeng Kim por 40-36.





Jaspers, líder do ranking mundial da modalidade, comandou o jogo desde o início, chegando ao intervalo a vencer por nove carambolas, oito delas consecutivas, embora o sul-coreano tenha 'virado' no segundo tempo, antes de uma reviravolta do bilharista dos dragões.Foi o 25.º triunfo do holandês na Taça do Mundo, cuja quinta etapa vai decorrer em outubro, na cidade holandesa de Veghel.