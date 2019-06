Bodyboard: Domingo é 'tudo ou nada' para trio candidato ao título

Ricardo Rosmaninho, Dino Carmo e Daniel Fonseca teimam em manter os adeptos do bodyboard nacional em suspenso, qualificando-se todos para os quartos de final da prova, amanhã, domingo, depois de um dia de competição pleno de boas ondas (1,5 a 2 metros sem vento) na Praia de São Jacinto, Aveiro.

A correr por fora continuam também o 10 vezes campeão mundial Manuel Centeno e o jovem (apenas 14 anos) Joel Rodrigues, da Póvoa de Varzim, ainda com hipóteses matemáticas de chegar ao título.

Durante o dia de hoje, não houve surpresas, com os principais favoritos a seguir em frente e mesmo o potencial "heat da morte", que colocou Daniel Fonseca e Ricardo Rosmaninho frente a frente nos oitavos de final, acabou por não decidir nada, com os candidatos a seguir em frente com o sacrifício de Bernardo Tomé, de Santa Cruz.

Entretanto, na competição de Dropknee, que também decide o campeão nacional da variante, o líder do "ranking", Hélio "Laranja" Conde também chega a domingo e às meias finais com as hipóteses de conquistar o seu primeiro título nacional em aberto, com Miguel Adão e Diogo Pimenta a cotarem-se como os teóricos favoritos a estragar os planos do veterano penichense.

Uma nota para a surpreendente estreia do internacional esperança Rodrigo Lopes que, apesar da estreia competitiva nesta variante também encontrou um lugar nas "meias", além de estar a competir ainda nos quartos da prova Open.

Estão, em suma, reunidas as condições para um domingo de grandes emoções com todas as decisões do Nacional Open e Dropknee em aberto (recorde-se que o título feminino já foi entregue a Joana Schenker).