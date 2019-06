Bodyboard: Isabela Sousa parte para o Chile e aponta todas as armas ao "penta" mundial

Isabela Sousa parte hoje para o Chile para disputar duas etapas que marcam o arranque do circuito mundial feminino de Bodyboard e, para Isabela, a tentativa de conquistar o ambicionado quinto título mundial.

A atleta brasileira do Estoril Praia, radicada em Portugal há já dois anos, entra em ação em Iquique (22 a 28 de Junho) e depois ruma a Antofagasta (4 a 14 de Julho) para depois regressar a Portugal, para o Sintra Pro, em Setembro. O circuito mundial feminino segue depois para Marrocos e termina nas Canárias, em Outubro.

A tetracampeã mundial acredita que este será o ano em que vai igualar o registo da lendária Neymara Carvalho, dona de um recorde de cinco títulos mundiais.

"Nunca me senti tão capacitada para conquistar um título como este ano. Já conto com vários anos de experiência e não tenho nada a provar. O que vier agora é diversão e alegria e é assim que funciono melhor. É claro que ganhar cinco títulos colocar-me-ia ao nível da Neymara Carvalho, a melhor de todos os tempos, e isso seria um privilégio", afirma Isabela Sousa, que atribui muito do bom momento de forma à mudança para o nosso país:

"Viver em Portugal dá-me condições naturais de treino como nunca tive, e estou muito motivada para este Mundial, mesmo sabendo que tenho competição extremamente forte como a Joana Schenker, a espanhola Alexandra Rinder ou as atletas japonesas. Mas vou colocar muita energia nestas etapas chilenas, fazer o meu melhor e divertir-me a competir."

O quarto título mundial de Isabela, conquistado em 2016, teve como palco da consagração a etapa portuguesa de Sintra e a brasileira não esconde que gostaria de repetir esse "filme":

"Sim, existe a hipótese matemática de ser campeã em Sintra e isso seria muito especial. No ano em que fui campeã em Sintra já tinha uma ligação muito forte com Portugal por ter cá muitos amigos mas este ano, mais que nunca, essa relação com este país é muito maior. Por viver aqui há dois anos e por estar cada vez mais apaixonada por esta terra."

Uma das âncoras importantes de ligação a Portugal é o Estoril Praia. O emblema da Linha tem feito um investimento muito importante nos desportos ligados ao mar, regressando às suas bases fundadoras, e investe muito em Isabela, galardoada há pouco como a atleta do ano para o clube canarinho.

"Sim, é um enorme privilégio representar o Estoril Praia, um clube que tem uma grande tradição em desportos de mar e vou fazer tudo para representar da melhor forma as cores estorilistas lá fora", assegura Isabela.

CALENDÁRIO MUNDIAL FEMININO (APB WORLD TOUR)

22-28 Junho – Bellavista Bodyboard Pro – Iquique, Chile

4-14 Julho – Antofagasta Bodyboard Festival – Antofagasta, Chile

10-15 Setembro – Sintra Portugal Pro – Sintra, Portugal

1-6 Outubro – Marrocos Bodyboard Girls Experience – Casablanca, Marrocos

12-26 Outubro – Grand Canaria Fronton King – Galdar, Gran Canaria