Bodyboard: Isabela Sousa vence Miss Ativo Cup e reforça liderança do circuito europeu

Isabela Sousa venceu esta sexta-feira a segunda etapa do circuito europeu de bodyboard, integrado na Miss Ativo Cup, festival desportivo que decorre em Ílhavo, batendo Teresa Padilla, campeã espanhola em título.A atleta brasileira do Estoril superou a talentosa bodyboarder das Canárias por margem confortável (13.57 a 8.84), depois de ter superado, também hoje, a jovem portuguesa Mariana Rosa, de 18 anos."Portugal é cada vez mais a minha casa. Regressei agora de uma longa viagem no Chile [onde competiu em duas etapas do circuito mundial] e já sentia saudades do clima e da comidinha portuguesa [risos]", afirmou Isabela Sousa, obviamente satisfeita com a vitória.Recorde-se que Isabela já tinha vencido a etapa inaugural deste circuito ETB, na Caparica, no passado mês de abril, apontando à revalidação do título."Seria fundamental para mim ganhar este título do circuito europeu. É um circuito continental que tem uma carga muito forte porque tem algumas das melhores bodyboarders do mundo, casos da Joana Schenker ou Alexandra Rinder, que são atletas com quem compito regularmente também no circuito mundial. Sagrar-me bicampeã europeia teria uma grande importância na minha carreira", referiu.O circuito europeu segue agora para França (Setembro) e encerra nas Ilhas Canárias, em outubro.1.ª Isabela Sousa (Bra)2.ª Teresa Padilla (Esp)3.ª Teresa Padrela (Por)3.ª Mariana Rosa (Por)