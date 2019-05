Bodyboard: Teresa Padrela vence quarta etapa do Nacional

Teresa Almeida assegurou o segundo lugar do Nacional de Bodyboard powered by BBoard TV ao conquistar igual do Boogie Chicks 2019, em Carcavelos. Prova vencida pela atleta local Teresa Padrela. Madalena Padrela e Mariana Rosa fecharam o pódio.

Recorde-se que Joana Schenker se sagrou hexacampeã nacional a semana passada em Santa Cruz, deixando para Carcavelos a decisão do vice-campeonato. A mais experiente Teresa Almeida debateu-se com as condições de mar muito pequeno e foi superada pela jovem local Teresa Padrela, mas garantiu a "prata" do circuito.

Padrela, que segue agora (com um importante contingente nacional) para o Chile para duas etapas do circuito mundial, mostrou-se muito feliz pela vitória na "sua" praia:

"Fiquei muito contente, era o meu objetivo. Acabo assim o circuito em grande. Não termino a temporada nacional com o melhor resultado mas, pelo menos, cumpro a meta de ganhar aqui."

Por seu turno, Teresa Almeida congratulou-se com o segundo lugar do Nacional e elogiou o evento organizado pela lenda da modalidade, a multicampeã nacional já retirada, Catarina Sousa:

"O objetivo no início do ano é sempre ser campeã nacional. Infelizmente, fiquei sem hipóteses na etapa de Santa Cruz pelo que virei o foco para ser vice-campeã. Isso aconteceu e estou contente por ser num evento especial como este, dedicado exclusivamente ao bodyboard feminino e em que podemos dar o exemplo às novas gerações. O bodyboard nacional está em crescimento e o bodyboard feminino em especial, com forte representação no Mundial."

O circuito nacional segue agora para a derradeira etapa, em Aveiro, dias 1 e 2 de Junho, com as competições open e de dropknee a sagrarem os respetivos campeões.

CALENDÁRIO CIRCUITO NACIONAL 2019

1ª etapa - 23 e 24 de março, Peniche, BB Open, BB Fem e BB Dropknee

Organização: FPS / PPSC

2ª etapa - 13 e 14 de abril, Costa da Caparica, BB Open BB, Fem e BB Dropknee

Organização: FPS / Câmara Municipal de Almada

3ª etapa - 18 e 19 Maio, Santa Cruz, BB Open e BB Fem

Organização: FPS / A.S.S.C

4ª etapa - 25 Maio, Carcavelos, BB Fem

Organização: FPS / Aqua Carca

5ª etapa - 01 e 02 Junho, S. Jacinto, BB Open e BB Dropknee