Câmara de Guimarães apoia clubes desportivos com 59 mil euros

A Câmara Municipal de Guimarães aprovou esta segunda-feira a atribuição de um subsídio extraordinário de 59.274 a 32 clubes desportivos do concelho, de cinco modalidades, para mitigar os prejuízos causados pela pandemia de covid-19.

Depois de a pandemia ter forçado o "cancelamento de inúmeras atividades" e originado "prejuízos avultados e dificuldades de tesouraria", o apoio visa ajudar os clubes com equipas federadas a pagarem as "taxas organizativas definidas pelas várias competições", cobrindo 40% desse valor, lê-se na proposta aprovada por unanimidade na reunião do executivo municipal.

A verba reparte-se por 23 clubes com 25 equipas nos vários escalões nos campeonatos da Associação de Futebol de Braga (41.219 euros) e três nos nacionais de futebol feminino (1.560 euros), bem como seis clubes de futsal (7.571 euros), o Xico Andebol (3.384 euros), o CAR Taipense, de hóquei em patins (2.910 euros), e o GRUFC, de râguebi (2.630 euros).

A proposta impõe ainda a entrega de "relatórios que comprovem a participação competitiva" dos clubes desportivos abrangidos pelo subsídio.

