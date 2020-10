Câmara de Montemor-o-Velho vai construir nova torre de chegada do centro náutico

A Câmara de Montemor-o-Velho anunciou esta terça-feira que aprovou a abertura do procedimento para a construção de uma nova torre de chegada do centro náutico, por um preço base de cerca de 750 mil euros.

Em comunicado, a autarquia refere que o objetivo deste projeto é dotar o centro náutico "de uma torre de chegada que responda às necessidades mínimas e que reforce a excelência daquela infraestrutura desportiva de âmbito internacional".

"O procedimento para construção de uma nova torre de chegada para o Centro de Alto Rendimento tem um preço base de cerca de 750 mil euros e um prazo de execução de 240 dias", acrescenta.

A autarquia aprovou também a abertura do procedimento do concurso público para a sinalização rodoviária, atendendo que pretende "reforçar ainda mais a segurança das vias de comunicação do concelho recentemente requalificadas com a colocação de sinalização rodoviária horizontal adequada".

Segundo a Câmara, esta empreitada tem um preço base de referência superior a 517 mil euros e um prazo de execução de cerca de 120 dias. "O município de Montemor-o-Velho tem feito um forte investimento na requalificação das estradas, caminhos e arruamentos municipais das 11 freguesias do concelho, continuando a avançar com os projetos essenciais para o bem-estar e segurança dos munícipes", sublinha.