Câmara Municipal do Porto lança programa de apoio a atletas de alta competição

A Câmara Municipal do Porto lançou um programa de apoio a desportistas de alta competição. A autarquia portuense disponibiliza 100 mil euros para este novo projeto, que visa patrocinar atletas de alto rendimento e de elevado potencial desportivo.

Nos últimos anos, o desporto e a atividade física têm registado um desenvolvimento significativo no Porto, com a criação e renovação de infraestruturas e equipamentos, a promoção de novos programas informais e a realização de eventos (nacionais e internacionais) de relevante impacto económico no município. A aposta tem sido complementada com um progressivo investimento na formação e no desporto de alta competição. É enquadrado nesta linha de intervenção que surge o novo Programa de Patrocínio a Atletas de Alto Rendimento e de Elevado Potencial Desportivo.

"Enquanto meios de promoção do desporto e dos valores associados, estes atletas projetam o nome da cidade e do país com as suas conquistas. Para valorizar os seus desempenhos, o Município do Porto proporciona condições para a sua evolução e, assim, contribui para a sua participação em grandes provas e campeonatos internacionais, incluindo os Jogos Olímpicos e Paralímpicos", refere Catarina Araújo, vereadora do Desporto e Juventude da Câmara do Porto.

Este novo projeto, desenvolvido pela empresa municipal Ágora e elaborado de acordo com a atual Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, destina-se a atletas naturais ou residentes no concelho do Porto, não profissionais, que pratiquem uma modalidade desportiva federada e participem em competições ao mais alto nível desportivo, através de apuramento individual, sendo que os atletas interessados podem concorrer até às 23h59 de 31 de janeiro de 2023.

Na apreciação das candidaturas serão tidos em conta fatores como o historial desportivo do atleta, a sua capacidade para obter apoios para o seu projeto desportivo e a qualidade das atividades propostas.