Campeã da Europa de tiro morre devido a complicações no parto

A federação sérvia de tiro anunciou que Bobana Velickovic, uma das suas melhores atiradoras, atual campeã da Europa de pistola a 10 metros, tanto na classificação individual como por equipas, morreu este domingo, vítima de complicações no parto.





A atleta de 30 anos, que chegou a competir este inverno, grávida de cinco meses, teve o bebé no final de maio, mas houve complicações no parto que a deixaram em estado crítico e inconsciente durante 20 dias, acabando por não resistir.A atiradora, olímpica nos Jogos de Londres'2012 e do Rio de Janeiro'2016, era uma das apostas da federação para Tóquio'2020.