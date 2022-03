Campeão ucraniano de kickboxing morre durante bombardeamentos da Rússia

Yevhen Zvonok, campeão da Ucrânia de kickboxing, morreu na sequência dos bombardeamentos russos à cidade de Chernígov do passado dia 3, avança a imprensa local esta terça-feira. O atleta, de 22 anos, tinha-se juntado ao exército e o seu corpo foi encontrado apenas esta segunda, nos escombros de uma escola atingida por uma bomba."Ele estava a começar a carreira desportiva, o ano passado foi segundo na Taça do Mundo de kickboxing e campeão da Ucrânia. Estávamos a preparar competições internacionais e no final de março deveria participar no campeonato da Ucrânia em Odesa", afirmou o seu amigo e treinador Sergey Lysyuk, citado pelo 'Suspilne'.