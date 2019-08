Campeão do Mundo de muay thai parte o crânio a carteirista que o tentou assaltar

O belga Youssef Boughanem, seis vezes campeão do Mundo de muay thai (peso médio) foi vítima de uma tentativa de assalto em Bruxelas e acabou por atirar o ladrão para o hospital.Segundo a 'France 3', tudo aconteceu no dia 11 deste mês. O lutador, conhecido nos meandros do muay thai como 'Terminator', estava com um amigo numa praça quando um indivíduo tentou roubar-lhe o telemóvel. Boughanem deu duas bofetadas no homem e afugentou-o.No entanto, o indivíduo não desistiu e voltou a tentar fazer o mesmo pouco depois, só que desta vez Youssef Boughanem aplicou-lhe um forte golpe, acabando por atirá-lo ao chão. O carteirista bateu com a cabeça e sofreu uma fratura no crânio, pelo que teve de ser hospitalizado."Pensei que ele ia tirar uma faca", justificou o atleta, que viu o homem levar as mãos aos bolsos. Boughanem foi acusado de agressão.