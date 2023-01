Campeão mundial de snowboard de 2015 morre aos 31 anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O norte-americano Kyle Smaine, campeão mundial de esqui halfpipe em 2015, morreu aos 31 anos, numa avalanche no Monte Hakuba Norikura, na região de Nagano, no Japão, a mais de dois mil metros de altitude. A morte foi confirmada pela família e pelo fotógrafo Grant Gunderson, da revista Mountain Gazette, que estava em trabalho com os esquiadores atingidos.

Vários testemunhos relatam que Smaine ficou logo sepultado pela avalanche, que provocou outras vítimas mortais, desconhecendo-se ainda quantas. Ao que parece, os envolvidos, todos estrangeiros, faziam esqui fora da zona de patrulha do resort, sendo que as buscas foram interrompidas devido às condições climatérias adversas.

Kyle Smaine foi uma das grandes figuras do snowboard mundial, na modalidade de halfpipe, atingindo o ponto alto com o título mundial conquistado há oito anos. Três anos depois, o norte-americanao abandonou as competições profissionais .