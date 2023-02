Campeão olímpico de patinagem no gelo teve de amputar os dois pés e agora pode ficar sem mãos

Roman Kostomarov, patinador russo e campeão olímpico em 2006, teve os dois pés amputados após sofrer complicações provenientes de uma pneumonia grave, e agora pode perder... as mãos.Segundo explica a 'Marca', Kostomarov foi transportado de urgência para o hospital no mês passado, em Moscovo, altura em que os médicos o induziram em coma.Nessa altura, devido a problemas com a circulação sanguínea e com a ameaça de sepse (bactérias, fungos ou vírus que podem invadir o corpo), os médicos optaram por remover os dois pés do atleta, agora com 46 anos.A agência 'TASS', no entanto, antecipa um cenário mais difícil para Kostomarov, que poderá necessitar de amputar também as duas mãos."Kostomarov está consciente. A sua condição está a melhorar, mas permanece em terapia intensiva sob a supervisão dos médicos. Estamos a lutar para manter os seus braços", explicou fonte à 'TASS'.