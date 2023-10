Campeonato de Goalball começa no próximo dia 28 em Leiria

O sorteio da Liga Portugal OZ Energia de Goalball realizou-se ontem, sendo uma competição organizada pela Associação Nacional de Desporto para Pessoas com Deficiência Visual. Com início no próximo dia 28 em Leiria, a prova apura para a segunda fase as cinco equipas melhores classificadas. A fase de campeão será disputada depois a 13 de abril, em Loures.

Na primeira etapa, o campeão Clube Atlético e Cultural faz dois jogos, frente ao Sporting, finalista vencido, e ao Castêlo da Maia. As outras formações em prova são: Sporting B, Castêlo da Maia B, FC Porto, a Associação Jorge Pina e ACAPO Delegação Lisboa. Quinta do Conde (25 novembro), Vila Franca de Xira (8 e 9 dezembro) e Ermesinde (13 janeiro) acolhem as restantes etapas.