Campeonato nacional de Fórmula Windsurf 2021 arranca em Monsaraz

A primeira edição do campeonato nacional de Fórmula Windsurf principia em Monsaraz, de 23 a 25 de abril, com a etapa inaugural das cinco que vão decorrer sem público, devido às contingências impostas pela pandemia da covid-19.

Depois do centro náutico de Monsaraz, no lago Alqueva, a competição organizada pela Associação Fórmula Windsurfing Portugal (AFWP) prossegue no areal de Lagos, de 09 a 13 de junho, decorrendo em paralelo com a Fórmula Windsurfing Fin - 2021 Lagos International Meeting, com atletas de todo o mundo.

O circuito continua na Praia da Rocha em Portimão, de 11 a 13 de julho, passa posteriormente por Cascais, de 23 a 25 de julho, e termina na Ilha do Faial, nos Açores, de 16 a 19 de setembro.

"Todas as provas vão realizar-se sem público, por força dos condicionalismos impostos pela situação de pandemia provocada pela covid-19 [...], mas será possível acompanhar cada uma das etapas em live streaming", refere a AFWP.