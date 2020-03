Campeonatos suspensos, adiamentos e muito mais: o impacto do coronavírus no desporto português

A situação em torno do coronavírus continua a evoluir de forma preocupante no nosso país, algo que levou várias federações e clubes nacionais a anunciarem esta quarta-feira medidas para ajudar a combater a evolução do surto. Do futebol às mais diversas modalidades, já ninguém escapa aos efeitos do surto que tem afetado o planeta.





No futebol a FPF anunciou que o torneio internacional que a Seleção Nacional iria disputar no Qatar, com encontros diante da Bélgica e da Croácia, foi cancelado . Ainda no plano internacional, de referir a Juventus anunciou que Cristiano Ronaldo irá ficar na Madeira depois do teste positivo ao COVID-19 a Daniele Rugani Benfica anunciaram o reforço das suas medidas de prevenção, ao passo que o FC Porto recomendou os seus adeptos para não se deslocarem a Famalicão para apoiar a equipa. O Sp. Braga suspendeu as atividades do futebol de formação até aos sub-19, enquanto o V. Guimarães deu conta de que Ivo Vieira irá efetuar a conferência de imprensa de antevisão por vídeoconferência Noutro âmbito, oito associações (Viseu, Algarve, Beja, Porto, Braga, Leiria, Aveiro e Viana do Castelo) deram conta da decisão de suspender totalmente as suas atividades Nas modalidades a principal novidade passa pela decisão das federações de andebol, basquetebol, hóquei em patins e voleibol de suspender os seus campeonatos de seniores, tal como as Federações de Râguebi , de Ginástica e de Ciclismo , que comunicaram a suspensão provisória das competições. Já no ténis há a destacar o cancelamento do Braga Open