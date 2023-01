Canoagem lidera lista de nomeados para a 26.ª Gala do Desporto

A canoagem lidera as nomeações nas seis categorias da 26.ª Gala do Desporto, organizada pela Confederação do Desporto de Portugal (CDP), que anunciou esta segunda-feira a lista final aos prémios na cerimónia de 1 de fevereiro.

O anúncio, que decorreu numa superfície comercial de Lisboa, destaca a canoagem como o desporto com mais nomeações (cinco), seguido do atletismo e do futsal, com quatro indicações cada, e do andebol e futebol, ambos a totalizarem três nomeações.

Entre os indicados a atleta masculino do ano, destacam-se o triplista Pedro Pichardo, campeão do mundo e da Europa e medalha de prata nos Mundiais de pista coberta, e o canoísta Fernando Pimenta, campeão do mundo em K1 maratona short race e K2 maratona e campeão europeu em K1 5.000 metros, sendo acompanhados na lista final por Neemias Queta, do basquetebol, Zicky Té, do futsal, e Gustavo Ribeiro, do skate.

Na categoria feminina, Auriol Dongmo, campeã mundial em pista coberta e prata no Europeu em lançamento do peso, é uma das cinco finalistas ao galardão, com Teresa Portela (canoagem), Maria Martins (ciclismo), Joana Santos (judo) e Marta Paço (surf).

A seleção sénior masculina de futsal (bicampeã europeia em 2022), a equipa sénior de trampolim masculino (campeã mundial e vice-campeã da Europa), a seleção de futsal feminino universitária (medalha de ouro no Campeonato Mundial), a equipa júnior do Benfica (vencedora da UEFA Youth League) e a seleção masculina sub-20 de andebol ('prata' no Europeu do escalão), são as nomeadas para a distinção de equipa do ano.

Entre os treinadores que se destacaram no último ano, fazem parte da lista final Jorge Pichardo Fundora (atletismo), Hélio Lucas (canoagem), Gabriel Mendes (ciclismo), Abel Ferreira (futebol) e Jorge Braz (futsal), vencedor do galardão na edição do último ano.

Entre as jovens promessas, o nadador Diogo Ribeiro, recordista do mundo de juniores em 50 metros mariposa, é o nome mais sonante, ao lado de Francisco Costa (andebol), de Beatriz Fernandes (canoagem), de Nuno Mendes (futebol) e Fábia Conceição (judo).

Introduzido este ano, o prémio para o desporto adaptado apresenta como nomeados a seleção de andebol em cadeira de rodas, Miguel Monteiro (lançamento do peso), Norberto Mourão (canoagem), Hugo Passos (lutas amadoras) e Camilo Abdula (surf).

O presidente da CDP, Carlos Paula Cardoso, manifestou satisfação por olhar, entre os nomeados, para atletas e modalidades "que nem sempre estão presentes", mostrando o aumento do espetro de atletas de alto nível e a evolução do desporto em Portugal.

"É realmente muito difícil escolher quem é o melhor. Fico muito satisfeito por ver uns nomes e modalidades que nem sempre estão presentes. O espetro de atletas de alto nível que se espalha atualmente mostra-nos que o desporto em Portugal está no bom caminho. Os clubes e federações estão a trabalhar muito bem e precisamos que haja apoio, para que possamos ir mais longe", sublinhou, em declarações aos jornalistas.

Os vencedores nas respetivas categorias serão conhecidos na 26.ª Gala do Desporto, que decorrerá em 1 de fevereiro, no Casino Estoril. A eleição terá a participação do público, que pode votar até às 17:00 de 31 de janeiro, através do site www.cdp.pt, e dos presentes no dia do evento, com um peso final de 60% e 40%, respetivamente.

Nesta Gala do Desporto, além dos vencedores nas seis categorias, também vão ser distinguidas as Personalidades do Ano, indicadas pelas federações desportivas.





Lista de nomeados:

- Atleta masculino:

Pedro Pichardo (atletismo)

Neemias Queta (basquetebol)

Fernando Pimenta (canoagem)

Zicky Té (futsal)

Gustavo Ribeiro (skate)

- Atleta feminino:

Auriol Dongmo (atletismo)

Teresa Portela (canoagem)

Maria Martins (ciclismo)

Joana Santos (judo)

Marta Paço (surf)

- Equipa:

Seleção nacional sub-20 masculina (andebol)

Seleção nacional de futsal feminino (desporto universitário)

Benfica Youth League (futebol)

Seleção nacional senior masculine (futsal)

Equipa sénior de trampolim masculina (ginástica)

- Treinador:

Jorge Pichardo Fundora (atletismo)

Hélio Lucas (canoagem)

Gabriel Mendes (ciclismo)

Abel Ferreira (futebol)

Jorge Braz (futsal)

- Jovem promessa:

Francisco Costa (andebol)

Beatriz Fernandes (canoagem)

Nuno Mendes (futebol)

Fábia Conceição (judo)

Diogo Ribeiro (natação)

- Desporto adaptado:

Seleção nacional em cadeira de rodas (andebol)

Miguel Monteiro (atletismo)

Norberto Mourão (canoagem)

Hugo Passos (lutas amadoras)

Camilo Abdula (surf)