Cantanhede vai ter Conselho Municipal de Desporto

A Câmara de Cantanhede vai passar a ter Conselho Municipal do Desporto, órgão consultivo que pretende ser "um fórum de debate e de diálogo sobre as orientações da política desportiva do município", foi esta quarta-feira anunciado.

A proposta, que foi aprovada na última reunião da Câmara, visa "unir todos os agentes desportivos", para que "se sintam chamados a participar no debate de ideias, a partilhar oportunidades e soluções e a colaborar na preservação dos recursos no âmbito do desporto", refere o município de Cantanhede, no distrito de Coimbra, numa nota de imprensa enviada hoje à agência Lusa.

A criação deste órgão resulta da "necessidade de envolver os agentes desta área no desenvolvimento do desporto e da atividade física do concelho de Cantanhede", dando dessa forma visibilidade aos problemas e necessidades que os afetam, e ainda acompanhar a evolução da política desportiva municipal contribuindo para a definição de Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo.

Esta iniciativa pretende ser uma estrutura de participação aberta a todos os envolvidos no desenvolvimento das atividades físico-desportivas, que intervenha na avaliação dos resultados, dificuldades e obstáculos da ação desenvolvida neste setor pelo município.

"Grande parte da população pratica desporto diariamente, quer seja nas associações desportivas, clubes, ginásios, instalações desportivas municipais ou simplesmente nas ruas e nos parques, o que é revelador da importância do desporto e da atividade física no nosso município", sustentou, citado na nota de impressa, o vereador Adérito Machado.

"Este novo órgão pretende promover o debate participado, concorrendo para o desenvolvimento sustentado e para a implementação de políticas desportivas de acordo com a vontade, os meios, a racionalidade de aplicação dos recursos e o empenho, quer dos agentes desportivos concelhios, quer dos responsáveis municipais", sublinhou.

A autarquia dá ainda nota de que, no concelho de Cantanhede existem atualmente cerca de 3.000 atletas, 1.800 dos quais federados, que representam 30 associações desportivas/clubes.

Em 2021, a Câmara Municipal de Cantanhede destinou às associações desportivas do concelho uma verba de 120 mil euros, para apoiar a sua atividade ao nível das despesas correntes.

A Câmara Municipal refere ainda que a este montante acresce o valor de 20 mil euros, para apoiar financeiramente as que cumpriram os critérios do Regulamento de Apoio ao Associativismo Desportivo, no âmbito Prémios de Mérito Desportivo.