CAR já têm cinco pedidos de atletas vindos da Ucrânia

Paulo Frischknecht, presidente da Fundação do Desporto (FD), revelou a Record os contornos do acolhimento que será dado a atletas e técnicos ucranianos nos Centro de Alto Rendimento (CAR). "Será destinado a membros das seleções nacionais da Ucrânia, atletas e técnicos de alto rendimento, por tempo indeterminado. As autarquias, que gerem os 14 CAR, acolheram bem a proposta da FD e IPDJ", explicou o antigo nadador olímpico.

Os diferentes CAR têm valências diferentes, pelo que os atletas e técnicos ucranianos que sejam acolhidos em Portugal para manterem a sua preparação desportiva deverão ser distribuídos pelas diversas infraestruturas. "Existem para já cinco pedidos de acolhimento, de cinco modalidades, entre as quais o xadrez, que em princípio ocupará o CAR do Jamor, a natação adaptada (Rio Maior), o atletismo (Vila Real de Santo António), o badminton (Caldas da Rainha) e o ténis de mesa (Gaia)", revelou Paulo Frischknecht.