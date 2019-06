Carlos Cardoso reeleito para quinto mandato na presidência da CDP

Carlos Paula Cardoso foi esta quinta-feira reeleito presidente da Confederação do Desporto de Portugal (CDP), após a lista por si encabeçada ter vencido por apenas um voto as eleições para o quadriénio 2019-2023.Num ato eleitoral em que participaram 46 das 47 federações desportivas habilitadas a votar, Carlos Paula Cardoso recebeu 23 votos, enquanto a lista liderada por Daniel Monteiro recebeu 22, tendo-se registado ainda um voto em branco.Esta foi a primeira vez que um escrutínio da CDP foi disputado por mais do que uma lista.A lista liderada por Carlos Paula Cardoso, que vai exercer o quinto mandato consecutivo, apresenta Manuel António Assunção, para a liderança da Mesa da Assembleia Geral (MAG), Marta Isabel Bastos, para o Conselho Fiscal, e Sofia Silva e Sousa, para o Conselho Jurídico.Carlos Cardoso assumiu a presidência da CDP em 2002, em substituição de José Manuel Constantino, atual presidente do Comité Olímpico de Portugal, sendo que se submeteu pela primeira vez a eleições em 2003.