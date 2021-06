Carlos Lopes nomeado sócio honorário do Lusitano de Vildemoinhos

Carlos Lopes, campeão olímpico da maratona nos Jogos de 1984, em Los Angeles, foi nomeado sócio honorário do Lusitano de Vildemoinhos. Em assembleia geral, a direção do emblema viseense - ao serviço do qual o antigo atleta, de 74 anos, iniciou a carreira - colocou a proposta a votação e esta foi aprovada por unanimidade.





"Caso a evolução pandémica o permita, a condecoração terá lugar no jantar do 105º aniversário do clube, a 14 de Agosto de 2021", anunciou o Lusitano de Vildemoinhos nas redes sociais.