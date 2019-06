Carlos Paula Cardoso e Daniel Monteiro lideram listas às eleições da CDP

O atual presidente Carlos Paula Cardoso, e Daniel Monteiro, que lidera a Federação Académica do Desporto Universitário (FADU), lideram as duas listas candidatas às eleições para a Confederação do Desporto de Portugal (CDP), anunciou esta terça-feira o organismo.O ato eleitoral para o quadriénio 2019-2023, no qual têm voto as 47 federações que integram a CDP, está agendado para quinta-feira.A lista liderada por Carlos Paula Cardoso, que se candidata ao quinto mandato consecutivo, apresenta Manuel António Assunção, para a liderança da Mesa da Assembleia Geral (MAG), Marta Isabel Bastos, para o Conselho Fiscal, e Sofia Silva e Sousa, para o Conselho Jurídico.Na lista encabeçada por Daniel Monteiro, os restantes candidatos a presidir aos outros órgãos são: para a MAG, João Manuel Rocha, para o Conselho Fiscal, Luis Filipe Quinaz e para o Conselho Jurídico, Luís Paulo Relógio.Carlos Cardoso assumiu a presidência da CDP em 2002, em substituição de José Manuel Constantino, atual presidente do Comité Olímpico de Portugal, que na altura transitou para a presidência do Instituto Nacional do Desporto.Em 2003, Carlos Cardoso submeteu-se pela primeira vez a eleições, estando atualmente a cumprir o quarto mandato consecutivo.