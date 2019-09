Cascais Global Sports Summit: Nata do desporto reunida em Cascais

São muitas as caras conhecidas do desporto que vão marcar presença na primeira edição do ‘Cascais Global Sports Summit’, evento que vai ter lugar no Centro de Congressos de Estoril, nos próximos dias 18 e 19.

Artur Moraes, antigo guarda-redes do Benfica, Alex, defesa que passou por Chelsea, PSG, Milan, entre outros, e Alberto Contador, ex-ciclista e vencedor da Volta a França em 2007 e 2009, são alguns do nomes pesados deste evento. "Esperemos que seja um sucesso", sublinhou a Record Diogo Baldo, responsável pela organização do certame. "É um evento em que tentamos conciliar dois mundos: o desportivo e o empresarial, fazendo uma ponte entre o desporto e as empresas através dos mais variados temas. O Alberto Contador, por exemplo, é dono de uma equipa de ciclismo. Há toda uma indústria do desporto que é desconhecida, como a parte do marketing, gestão de um clube, liderança, temas que vão ser abordados nestas palestras", explicou.

O evento, que conta já com 300 pessoas previstas para cada dia, vai ter três palcos em simultâneo com sessões plenárias, outras mais técnicas e um espaço dedicado a jovens empreendedores.