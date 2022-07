Castelo do Maia bate Sporting e conquista Taça de Portugal de goalball

O Castelo da Maia conquistou este domingo a Taça de Portugal de goalball, ao vencer por 8-6 o Sporting na final da competição disputada no seu pavilhão, na Maia.

Numa prova disputada em dois dias, com todas as equipas do campeonato nacional e os açorianos do São Roque, num formato em que só eram eliminados à segunda derrota, o Castelo da Maia conquistou o seu primeiro troféu na modalidade para pessoas com deficiência visual, após derrotar o campeão nacional FC Porto, por 10-9, no sábado, e o Sporting, por 10-7, na manhã deste domingo.

Depois do primeiro desaire, o Sporting disputou o acesso à final frente ao FC Porto, vencendo por 12-10.