Cavaleiros Ben Maher e Martin Fuchs vencem prova do 'Global Champions League'

A equipa de hipismo 'London Knights', composta pelos cavaleiros Ben Maher e Martin Fuchs, venceu hoje a segunda classificativa da prova por equipas 'Global Champions League', disputada no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais.Esta classificativa, cujo prémio monetário foi de 93.500 euros, ficou marcada pelo excelente desempenho da 'London Knigths', que alcançou o primeiro lugar com um tempo de 142 segundos e 13 centésimos e zero penalidades.Em segundo e terceiro lugar classificaram-se, respetivamente, os 'Valkenswaard United', com 4 penalidades, em 141 segundos e 73 centésimos, e os 'Paris Panthers', com 4 penalidades, em 154 segundos e 52 centésimos.A segunda classificativa 'Global Champions League' é uma prova individual, na qual participam 2 a 3 cavaleiros de cada uma das 16 equipas, perfazendo um total de 32, além de outros 12 a competir individualmente, sem equipas.