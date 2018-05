Continuar a ler

Inúmeras modalidades, 235 atletas de competição, diversos títulos nacionais e internacionais, o Lisboa Ginásio faz do ecletismo e amadorismo um autêntico pêndulo, tendo a ginástica como figura de proa. São muitas as razões para sorrir e o orgulho mora na pessoa do presidente do emblema dos Anjos, Jorge Marcelo. "É uma data histórica. À medida que caminhamos com a instituição é que vamos percebendo a grandiosidade dela. Tivemos momentos complicados, em termos financeiros, mas temos procurado expandir o clube e colocá-lo numa zona estável. Queremos ter Lisboa Ginásio por mais 100 anos!", afirmou o dirigente, enaltecendo as muitas atividades pedagógicas promovidas pela coletividade.



"Preocupamo-nos muito com a vertente social das coisas... Isso por vezes suplanta a parte desportiva", enalteceu o dirigente.



Ana Rente sente-se em casa



Ana Rente é a atleta mais emblemática que reside no Lisboa Ginásio Clube. A ginasta de 30 anos, que participou nas últimas três edições dos Jogos Olímpicos na vertente de trampolins - Pequim’2008, Londres’2012 e Rio de Janeiro’2016 -, tem levado o nome do clube além-fronteiras, na última década, e sente-se em casa no emblema dos Anjos.



"Entrei em 2008, há atletas que estão há mais tempo no clube mas devo dizer que me sinto muito bem. Sempre fui muito bem tratada, quer nas vitórias, quer nas derrotas… É importante sentir este carinho independentemente do desempenho. É um clube com boas condições. Apesar da minha vida atarefada e de não ter muito tempo para treinar, é aqui que me sinto em casa", referiu, denotando a evolução que a instituição tem tido sob a presidência de Jorge Marcelo.



"As dificuldades financeiras foram evidentes a certa altura, mas o clube tem crescido a bom ritmo nos últimos anos", destacou Ana Rente, apontada como uma das melhores ginastas de sempre.



Caminho difícil para Tóquio



Autor: Daniel Monteiro