Cinco portugueses em ação no primeiro dia de prova do Campeonato do Mundo de Kickboxing

Depois de dois dias dedicados aos processos de inscrição e à cerimónia de abertura, estão agendados para esta segunda-feira os primeiros combates do Campeonato do Mundo de Kickboxing. No primeiro dia de competição há cinco portugueses em prova.





No ringue, André Santos (Low Kick - 63,5kg) é o primeiro a competir, sendo que tem combate marcado com Jamon Cooke, da Grã-Bretanha. Por seu lado, Tiago Santos (K1 - 63,5kg), também ele atleta do Sporting, tem pela frente Antonio Gravela, de Itália.No tatami, Fabrice Fernandes, da Associação de Desportos de Combate de Macedo de Cavaleiros/Clube de Combate do Nordeste, vai combater com Finlay Heesom, da Grã-Bretanha, em Light Contact - 69kg e com Willems Marc-Steven, da Alemanha, em Kick Light - 69kg. Também na categoria Kick Light, mas em - 79kg, Bruno Pereira defrontará Tok Kaan, da Turquia, sendo que, por fim, Bernando Silva (Point Fight - 69kg) terá pela frente Mccann Luke, da Grã-Bretanha.Para além dos atletas portugueses, Bassó Pires (K1 -81kg), lutador da Guiné-Bissau que treina e é apoiado pela comitiva portuguesa, também inicia esta segunda-feira a sua participação na prova, no caso frente a Gaj Cosic, da Croácia.O Campeonato do Mundo de Kickboxing, que se realiza em Veneza, decorrerá até ao dia 24 de outubro.