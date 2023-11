Clube de futebol australiano condenado a pagar 3,5 milhões a vítima de pedofilia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um clube de futebol australiano foi condenado a indemnizar em 3,8 milhões de dólares (3,5 milhões de euros) uma vítima de pedofilia, por não ter tomado medidas para o proteger de abusos, disseram esta quinta-feira fontes judiciais.

O júri composto seis membros do Supremo Tribunal de Vitória disse, no veredito, que "houve negligência" por parte do clube Western Bulldogs.

Esta é a maior indemnização concedida na Austrália a uma vítima de pedofilia.

O veredito faz dos Western Bulldogs o primeiro clube de futebol australiano a indemnizar um sobrevivente de abuso sexual, indicou a agência de notícias australiana AAP.

Adam Kneale foi violado entre 1984, quando tinha 12 anos, e 1990 nas instalações do clube por Graeme Hobbs, que era o treinador e um conhecido angariador de fundos para a organização.

O queixoso alegou que o clube tinha responsabilidade indireta por este abuso sexual porque permitiu a Hobbs, falecido em 2009, um acesso especial ao menor e às instalações desportivas dos Western Bulldogs.

Além disso, a vítima, atualmente com 51 anos, fez outras reivindicações financeiras na ação intentada nos tribunais australianos no ano passado, alegando que os Western Bulldogs não o abordaram quando a violação foi tornada pública na década de 1990.

Em 1993, Kneale denunciou Hobbs à polícia de Melbourne, capital de Victoria, o que levou a um processo que resultou na prisão do agressor e de outro homem por uma série de crimes, incluindo o envolvimento numa rede que entregava a vítima a outros pedófilos para ser abusada.

No ano seguinte, Hobbs declarou-se culpado de violar Kneale, embora os Western Bulldogs tenham negado qualquer conhecimento do crime.

O futebol australiano é o desporto mais popular do país, que possui alguns elementos do futebol tradicional e se assemelha mais ao râguebi.