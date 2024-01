Clube Salvimar organiza a 1.ª etapa do circuito nacional de mergulho em apneia indoor

O Clube Salvimar, em colaboração com a Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas, está a organizar a 1.ª etapa do circuito nacional de mergulho em apneia indoor. O evento realizar-se-á a 14 de janeiro na Piscina do Complexo Desportivo do Jamor e tem como objetivo promover a modalidade.A 1.ª etapa do circuito nacional marca o início de uma série de cinco etapas e reunirá cerca de 25 atletas de dez clubes de todo o país nos escalões de sub-24, seniores e masters. O Clube Salvimar irá participar com oito atletas masculinos e dois femininos nas modalidades de apneia dinâmica sem barbatanas, apneia dinâmica com barbatanas e apneia estática.