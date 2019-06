COI assinala 125.º aniversário com inauguração de nova sede em Lausana

O Comité Olímpico Internacional (COI) assinalou este domingo o 125.ª aniversário com a inauguração da nova sede, na cidade suíça de Lausana, num evento que juntou antigos atletas, como a romena Nadia Comaneci e queniano Kip Keino.A chamada 'Casa Olímpica' fica situada nas margens do Lago de Genebra e pretende unificar os cinco escritórios que o COI tinha espalhados pela cidade helvética.A construção do edifício foi efetuada durante três anos e terá custado cerca de 150 milhões de dólares (perto de 131 milhões de euros)."É um passo necessário para a evolução da nossa organização. A nova sede é eficiente e sustentável a nível energético, ambiental e económico. Os ideais olímpicos da paz continuam vivos e são mais necessários do que nunca", disse o espanhol Juan Antonio Samaranch Salisachs, vice-presidente do COI.Durante a inauguração da nova sede, foi recordado que os Jogos Olímpicos de Paris, em 1924, foram os primeiros a serem transmitidos por rádio e que os Jogos de Berlim1936 já incluíram imagens de televisão.A festa dos 125 anos do COI juntou grandes nomes da história do desporto, como a romena Nadia Comaneci, o queniano Kip Keino, o dinamarquês Wilson Kipketer e o marroquino Hicham el Guerrouj.