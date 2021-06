COI expressa pesar pela morte de Fernando Lima Bello

O Comité Olímpico Internacional (COI) expressou esta sexta-feira o seu pesar pela morte, na quinta-feira, do antigo velejador português Fernando Lima Bello, membro honorário daquele comité.

Fernando Lima Bello morreu na quarta-feira, aos 89 anos, segundo informou o Comité Olímpico de Portugal (COP), organismo a que presidiu entre 1981 e 1989.

"Tive a oportunidade de conhecer o Fernando quando este fez parte da comissão de avaliação para os Jogos de Atenas2004. Não só era um bom amigo, como também era alguém que tinha conhecimento de todos os detalhes do dossier inteiro. Era uma pessoa que trabalhava incansavelmente para assegurar as melhores condições para os atletas e que sempre procrou promover os valores olímpicos", afirmou Thomas Bach, presidente do COI.

Fernando Lima Bello participou nas competições de vela em duas edições de Jogos Olímpicos, alcançado o 17.º lugar no México1968 e o 21.º lugar em Munique1972, ambas na classe dragão.

Foi na vela em que conseguiu os maiores feitos como atleta, alcançando o título de campeão do mundo em 1953, na classe snipe, e vice-campeão europeu na star, tendo ainda praticado futebol e ténis.

Nascido em 27 de novembro de 1931, engenheiro de profissão, foi o único membro português do COI entre 1989 e 2010, tendo sido o primeiro elemento a abdicar antes do limite de idade de 80 anos. Assumiu, depois de lhe ter sido diagnosticado Alzheimer, o cargo de membro honorário no organismo olímpico internacional.

Após a carreira de desportista, assumiu a presidência da Federação Portuguesa de Vela em 1975, ano em que se tornou membro do COP. Entre 1977 e 1980, integrou a comissão executiva do COP, tendo sido Chefe da Missão de Portugal aos Jogos Moscovo1980.

No ano seguinte, foi eleito presidente do COP, cargo que ocupou até 1989. Foi durante a sua liderança que foi criada a Academia Olímpica de Portugal.

Lima Bello foi distinguido pelo COI com a Ordem Olímpica, em 2011, em Durban, com o colar de mérito desportivo e com a Ordem do Infante Dom Henrique.