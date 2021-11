COI regulariza mudança de sexo no desporto e quer atletas transgénero a competir "em ambiente seguro"

O Comité Olímpico Internacional anunciou esta terça-feira a publicação de um novo quadro sobre equidade, inclusão e não discriminação com base na identidade de género e variações sexuais, com o qual o COI pretende promover a igualdade.O organismo liderado por Thomas Bach pediu para cada federação definir as suas regras de forma a permitir as mudanças de sexo de cada atleta e que cada um compita em qualquer modalidade, desde que não represente qualquer desvantagem para os outros adversários.Depois de um processo de estudo de dois anos, no qual estiveram envolvidos mais de 250 atletas e ainda organizações desportivas, especialistas em direitos humanos, juristas e médicos, o COI estruturou alguns aspetos acerca da igualdade de género no desporto e introduziu uma norma sobre como organizar a participação de atletas que mudam de sexo em diferentes desportos."O COI reconhece que deve ser responsabilidade de cada modalidade e do seu órgão regulador determinar como é que um atleta pode ter uma vantagem desproporcional em relação aos seus pares, tendo em consideração a natureza de cada desporto. Portanto, o COI não está em posição de emitir regulamentos que definam os critérios de elegibilidade para cada desporto, disciplina ou evento nas diferentes jurisdições nacionais e sistemas desportivos", pode ler-se no comunicado do referido órgão.O COI acrescenta ainda que o objetivo é oferecer às entidades desportivas uma lista de dez princípios para ajudá-las a desenvolver critérios aplicáveis ao desporto que praticam. Aí devem ser considerados todos os aspetos éticos, sociais, culturais e legais específicos, que podem ser relevantes em cada contexto."Este quadro reconhece a necessidade de garantir que todas as pessoas, independentemente da sua identidade de género ou variação de sexo, possam praticar desportos num ambiente seguro e sem assédio que reconheça e respeite as suas necessidades, bem como os interesses de todos - em particular de atletas de elite - para participar em competições justas, nas quais nenhum participante tenha uma vantagem injusta e desproporcional sobre os demais", acrescenta o documento.Além disso, o COI clarificou que a maioria das competições de alto nível serão organizadas com as provas masculinas e femininas a competir separadamente."Quando for necessário estabelecer critérios de elegibilidade para regular a participação nas categorias femininas e masculinas, o estabelecimento e a aplicação desses critérios devem ser realizados no âmbito de uma abordagem global baseada no respeito pelos direitos humanos internacionalmente reconhecidos, em evidências sólidas e na consulta dos atletas. Ao fazê-lo, deve-se tomar precauções para não causar danos à saúde e ao bem-estar dos atletas", pode ler-se no comunicado.