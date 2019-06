Coimbra volta a receber torneio internacional de 'roller derby'

Coimbra recebe, entre 6 e 7 de julho, a terceira edição do torneio internacional de 'roller derby' da cidade, "o maior evento" deste desporto em Portugal, informou esta quarta-feira a organização.O Quad Cup 2019, organizado pela Câmara Municipal e pelas Rocket Dolls Roller Derby Coimbra, vai contar com a participação de equipas da França, Alemanha e Holanda, no Pavilhão Municipal Mário Mexia, refere a equipa da cidade, na nota de imprensa enviada à agência Lusa.O 'roller derby' é um desporto de patins de rodas, inventado nos Estados Unidos, e que combina agilidade, força, velocidade, tática e trabalho de equipa, num campo oval, onde o contacto é frequente.Segundo a equipa Rocket Dolls, o torneio arranca às 11:00 do dia 06 e termina com as finais às 13:00 do dia 07, estando prevista a cerimónia de entrega dos prémios para as 17:30.A entrada para assistir aos jogos é livre.O 'roller derby' chegou a Portugal em 2011, com a fundação de uma liga no Porto, sendo que a equipa de Coimbra arrancou em 2014, tendo atualmente cerca de 25 atletas."As Rocket Dolls Roller Derby Coimbra são também uma entidade de formação, de convívio e de partilha e um grupo de mulheres fortes e determinadas, com diferentes trajetórias pessoais, que encontraram no 'roller derby' um desporto libertador e um espaço de auto-afirmação", sublinha a equipa, na nota de imprensa.