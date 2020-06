Comissário da NBA sugere treinadores mais velhos fora dos bancos

O comissário da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), Adam Silver, sugeriu hoje que alguns treinadores mais velhos não estejam no banco no início da temporada, para os proteger contra a covid-19.

A edição 2019/20 da Liga norte-americana de basquetebol (NBA) vai ser retomada em 31 de julho, com 22 equipas, concentradas no ESPN Wide World of Sports Complex, em Orlando, na Florida, foi na quinta-feira anunciado.

"Sabemos que a maioria dos jovens são os menos vulneráveis, mas há também pessoas na Liga, em especial alguns treinadores, com mais idade [...], mais vulneráveis. Devemos adaptarmo-nos ao protocolo e alguns treinadores podem não estar no banco", disse Silver à estação televisiva TNT.

O comissário adiantou que estão a ser trabalhadas soluções para a retoma da competição, acrescentando que todos as pessoas no complexo em Orlando serão testadas para o novo coronavírus numa base diária.

Entre os treinadores mais velhos estão Gregg Popovich, de 71 anos, dos San Antonio Spurs, Mike D'Antoni, de 69, dos Houston Rockets, e Alvin Gentry, de 65, dos New Orleans Pelicans.

Gentry foi para já o único a reagir à proposta de Adam Silver, referindo que a mesma não faz sentido, e que os treinadores não têm que ser distinguidos das outras pessoas.

"Como posso treinar dessa maneira?", questionou.

Em Orlando, estarão, pela Conferência Este, Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, Boston Celtics, Miami Heat, Indiana Pacers, Phileadelphia 76'ers, Brooklyn Nets, Orlando Magic e Washington Wizards.

Pelo Oeste, os apurados são Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets, Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings, San Antonio Spurs e Phoenix Suns.

De férias, entram, desde já, Charlotte Hornets, Chicago Bulls, New York Knicks, Detroit Pistons, Atlanta Hawks e Cleveland Cavaliers, do Este, e Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors, do Oeste.

A época 2019/20 tinha sido suspensa em 11 de março, devido à pandemia de covid-19.

RPM (PFO) // AMG

Lusa/Fim