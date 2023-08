Comité Internacional dos Jogos do Mediterrâneo avalia candidatura algarvia

O Comité Internacional dos Jogos do Mediterrâneo (CIJM) visitou Portimão e Lagoa entre quinta-feira e este sábado para avaliar a candidatura daquelas cidades algarvias à organização dos Jogos do Mediterrâneo de Praia de 2027.

Acompanhados por equipas das duas autarquias e do Comité Olímpico de Portugal (COP), cinco elementos do CIJM "visitaram a praia da Rocha, a praia Grande, no Ferragudo, e o Alvor, a fim de avaliar os palcos propostos para a competição", nota o COP em comunicado."Os avaliadores estiveram também no Estádio Municipal de Portimão e no Estádio Municipal da Bela Vista, em Lagoa, para verificar as condições para a realização da cerimónia de abertura e outros eventos. Foram igualmente visitadas seis instalações hoteleiras situadas nos dois concelhos", acrescenta o comité.

Esta Comissão de Avaliação da candidatura entregará um relatório na assembleia do CIJM de 08 de setembro, em Heraklion, Grécia, onde se realiza a edição de 2023. Será aí tomada a decisão de atribuição dos Jogos de 2027, com Portimão e Lagoa como candidatos a esta organização, conforme foi divulgado em abril, quando também Lagos estava abrangida no anúncio.