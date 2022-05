Comité Olímpico de Portugal assina compromisso de redução de emissões

O Comité Olímpico de Portugal (COP) assinou esta quinta-feira o compromisso das organizações desportivas com as Nações Unidas que visa "ajudar o setor do desporto a chegar às emissões zero" de CO2, reduzindo em 50% até 2030.

"A partir de agora, o COP está ainda mais empenhado em ajudar o setor do desporto a chegar às emissões zero através de valores como a colaboração, educação e ação climática. Neste acordo, o COP compromete-se a reduzir as emissões em 50% até 2030 e a chegar a zero emissões em 2040", pode ler-se em comunicado daquela instituição.

O plano de sustentabilidade "a médio prazo" no COP terá uma "ação interna" nos primeiros tempos e, depois, "será alargado a outras áreas do desporto nacional".

Segundo a mesma nota, o COP "vai também medir e divulgar a sua pegada ecológica e os progressos realizados para a sua redução", com ações de formação e promoção da sustentabilidade planeadas.

O organismo liderado por José Manuel Constantino assinou hoje o "Sports for Climate Action Framework", junto da ONU. Constantino vê este como "um caminho indispensável".

"O movimento desportivo e olímpico tem uma responsabilidade de que não pode abdicar", acrescentou o dirigente, citado em comunicado.