Comité Paralímpico lança campanha para promover deporto para pessoas com deficiência

O Comité Paralímpico de Portugal (CPP) anunciou esta quarta-feira o lançamento de uma campanha institucional de sensibilização e promoção do desporto paralímpico, com a qual pretende incentivar a prática desportiva de pessoas com deficiência e captar novos talentos.

"A campanha visa inspirar, motivar e mobilizar a sociedade em geral e em particular as pessoas com deficiência para a prática desportiva com o grande objetivo de captar novos talentos", refere o CPP, em comunicado, explicando que a iniciativa "está visível a partir de hoje nas ruas de todo o país, em 40 municípios, nos canais digitais e na televisão, rádio e imprensa escrita".

Com o mote SuperAção, a mensagem "ganha forma através de oito atletas de cada uma das oito modalidades com representação portuguesa nos Jogos Paralímpicos Tóquio2020", explica o organismo.

"Com uma abordagem jovem e urbana, a campanha ganha ainda mais substância pela presença de três palavras-chave de estímulo à ação: incentiva, pratica e apoia", refere o comunicado.

A campanha, que decorre até ao final de janeiro, é, de acordo com o CPP, "uma peça relevante no lançamento do novo ciclo paralímpico, que se inicia em 2022, já com olhos postos em Paris2024".