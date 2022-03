Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Comité Paralímpico pede continuidade da "política de equidade" no desporto "Mal o governo tome posse, iremos tentar contactar com o novo secretário de Estado", garantiu José Lourenço, presidente do CPP





José Lourenço, presidente do Comité Paralímpico de Portugal

• Foto: Vítor Chi