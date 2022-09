Comités Olímpicos de Portugal e Cuba renovam acordo de cooperação

O Comité Olímpico de Portugal (COP) e o Comité Olímpico Cubano (COC) renovaram o acordo bilateral de cooperação entre as duas partes, prolongando uma parceria em vigor desde 2005, anunciou esta segunda-feira o COP.



"A assinatura do novo documento aconteceu durante a visita do presidente do COP, José Manuel Constantino, a Cuba, durante a qual [...] teve oportunidade de visitar os centros de preparação desportiva da canoagem, do futebol e da ginástica, bem como o centro de apoio ao alto rendimento na área médica", pode ler-se em comunicado do organismo português.

O presidente do COC, Roberto León Richards, já tinha manifestado durante os Jogos Olímpicos Tóquio2020, em 2021, a vontade de renovar o acordo, hoje assinado em Havana.

Segundo o COP, o protocolo prevê a cooperação em matérias como o controlo antidoping, a formação e desenvolvimento de treinadores, o intercâmbio académico, serviços de consultoria e ainda na transição digital.