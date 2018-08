Condutor "caçado" em zona escolar a velocidade quatro vezes superior à legal

Um condutor de 31 anos foi apanhado a acelerar a 158 km/h numa zona limitada a 40 km/h com o seu Aston Martin Vantage. Tudo se passou em Ontário, no Canadá, e acabou com o condutor detido e com este superdesportivo britânico apreendido.

Este condutor seguia a uma velocidade quase quatro vezes superior à legal, já que a rua onde foi "caçado" é uma zona escolar.

A imagem partilhada pelas autoridades locais mostram o Vantage – pintado no verde com que a Aston Martin o apresentou – em cima do atrelado da polícia e a descrição revela que este condutor terá que enfrentar acusações por excesso de velocidade e condução perigosa.

Os tribunais irão decidir qual a punição para estas infracções, sendo que o comunicado emitido pelas autoridades locais revela que este Aston Martin Vantage ficará apreendido por um período de sete dias.

Recorde-se que o Vantage, apresentado no final do ano passado, é alimentado por um motor V8 de 4.0 litros que produz 510 cv de potência e 685 Nm de binário máximo, números que lhe permitem passar dos 0 aos 100 km/h em apenas 3,6 segundos e acelerar até aos 313 km/h de velocidade máxima.

