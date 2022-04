Confederação do Desporto critica "investimento público escasso" no setor

O presidente da Confederação do Desporto de Portugal (CDP) criticou esta sexta-feira o escasso investimento público no setor, que baixou em 2020 segundo números do Instituto Nacional de Estatística (INE), pedindo que em 2022 se "recupere o que foi perdido".

Carlos Paula Cardoso realçou que estudos de 2021 já apontavam para números desta natureza, mas estes, divulgados terça-feira pelo INE, "são ainda piores", notando o investimento público decrescente.

"Os investimentos a ser feitos para o desporto, ao nível do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), são escassos para o desenvolvimento que podemos ter. (...) As câmaras municipais destinam à volta de 6% das verbas para a atividade desportiva. Temos de recuperar em 2022 tudo o que foi perdido", nota o dirigente.

Outro fator para essa recuperação é a avidez "dos jovens, que estão mais interessados na prática desportiva depois de tanto tempo confinados" devido à pandemia de covid-19, que marcou um decréscimo no número de filiados em federações desportivas.

Em declarações à Lusa, o líder do CDP reagia ao relatório "Desporto em número -- 2021", que o INE publicou na terça-feira, referindo-se a dados preliminares de 2021 e a consolidados de 2020.

Em comunicado, a CDP nota a quebra de investimento, na ordem de 11,1%, no financiamento público às federações desportivas via IPDJ, mas também o apoio autárquico, confirmando "as principais preocupações do movimento associativo" quanto ao impacto pandémico no setor.

"A CDP espera que a nova equipa governativa olhe para o setor do desporto como um aliado e reconheça neste a relevância que o mesmo merece, enquanto parceiro, para uma rápida recuperação social e económica do país", pode ler-se na nota.

Em 2020, o primeiro de pandemia de covid-19, o setor desportivo registou um decréscimo de 17,6% no volume de negócios, em relação a 2019, para um total de 1,7 mil milhões de euros, enquanto o valor acrescentado bruto (VAB) diminuiu 31,1%.

O número de empresas registadas no setor desportivo até cresceu em relação a 2019, em 1%, com a produtividade aparente do trabalho, de 18,8 mil euros, abaixo do setor não financeiro, de 23,2 mil.

Os dados preliminares do último ano, de 2021, dão conta de uma balança comercial com saldo positivo nos bens desportivos, de 205,6 milhões de euros, mais do dobro do que em 2020.

Em 2021, em relação ao ano anterior, as exportações cresceram 25,3%, para um total de 536,7 milhões, e as importações contraíram 1,7%, para 331,1 milhões, resultando num saldo positivo de 205,6 milhões de euros na balança comercial de bens desportivos.

No que toca ao apoio público, a pandemia levou a uma diminuição dos apoios à alta competição e a eventos internacionais, o que baixou o valor total dotado pelo IPDJ às federações desportivas.

Apesar de um aumento no apoio às atividades desportivas, que ocupa 53,5% do total do financiamento, a queda noutros fatores levou a uma redução de 11,1% do apoio em relação a 2019, para um total de 40,8 milhões de euros.

Também as Câmaras Municipais afetaram 301 milhões de euros a atividades e equipamentos desportivos, 6% abaixo de 2019, com uma despesa média por habitante de 29,2 euros, encontrando-se os valores mais altos no Algarve (57,3 euros) e Alentejo (42,9), por contraste com a Madeira (9,9 euros) e a Área Metropolitana de Lisboa (19,3).

Fora de indicadores económicos, os efeitos da pandemia nos números de 2020 notam-se também no número de praticantes inscritos em federações desportivas, que baixou 14,7% para 587.812.