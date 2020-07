Confederação do desporto diz que sem retoma das atividades não é possível fazer nada

O presidente da Confederação do Desporto de Portugal (CDP), Carlos Paula Cardoso, mostrou-se esta quinta-feira satisfeito com a reunião com o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, frisando que sem retoma das atividades coletivas nada faz sentido.

A reunião com João Paulo Rebelo, que, para além do CDP, contou ainda com a presença do Comité Olímpico de Portugal (COP) e do Comité Paralímpico, incidiu na moção estratégica, concertada entre as três instituições, que agrega sete propostas e começa por pedir a retoma das atividades desportivas, paradas devido à covid-19, em segurança através do envolvimento das entidades públicas desportivas e das autarquias, num modelo de parceria.

"A receção foi boa. Tudo se resolve, mas o importante era que houvesse o ambiente favorável para que ambas as partes sintam que há muita coisa que pode ser útil para o futuro do desporto. Muita coisa está em causa", começou por dizer Carlos Paulo Cardoso, em declarações à agência Lusa.

No final de agosto poderá acontecer o regresso das atividades coletivas, mas com a consciência de que a retoma deve ser efetuada em segurança.

"Claro que, para o imediato, é retomar as atividades desportivas em segurança, há muitas atividades individuais [que já retomaram], faltam as coletivas, que penso que até ao final de agosto seja possível retomar a prática desportiva. Temos de dar passos seguros nesse sentido, sem ela [retoma] não é possível fazer nada", apontou Carlos Paula Cardoso.

Apesar de ter existido abertura por parte do Governo, o dirigente reconhece que não se pode encontrar solução para os vários problemas de um dia para o outro, salientando que o "trabalho com conjunto" ajudará na resolução.

"Estamos a falar de um curto prazo para algumas medidas. Não é de hoje para amanhã que se vão resolver os problemas todos. Estamos a trabalhar em conjunto para que seja possível ir ao encontro e resolver os problemas dia a dia", explicou.

Numa nota divulgada na sua página oficial na Internet, o COP enalteceu o "acolhimento positivo" por parte de João Paulo Rebelo, relativamente às conclusões da Cimeira das Federações Desportiva, dando conta do resultado da reunião.

"Da discussão resultou a ideia de criar grupos de trabalho referentes à retoma das atividades do desporto federado e ao sistema fiscal. Quanto ao Fundo Especial de Apoio ao Desporto, tratando-se de uma questão que deve merecer uma mais ampla e profunda análise e discussão, ficou o comprometimento por parte da SEJD de tentar encontrar soluções possíveis para a sua concretização", pode ler-se no curto comunicado.

Entre as propostas apresentadas está a inclusão da sustentabilidade da atividade desportiva no plano de revitalização económica e social elaborado pelo Governo, assim como a promoção das políticas de aumento da empregabilidade no desporto e do agente desportivo benévolo.

Por fim, a moção estratégica elaborada pelo COP, CPP e CDP sugere a inclusão do desporto nas propostas de promoção turística que Portugal apresenta para o exterior e, por último, o aumento significativo da mobilização desportiva através do lançamento de uma campanha de promoção e valorização do desporto.