Confederação: Finalistas do prémio desportistas do ano revelados

A Confederação do Desporto de Portugal anunciou esta terça-feira os finalistas ao prémio de desportista do ano. Após a escolha de um júri composto por presidentes das federações, atletas olímpicos medalhados, treinadores e altos responsáveis ligados à atividade desportiva, os respetivos galardões serão atribuídos com base numa votação online, aberta ao público em geral, e na votação dos presentes no dia da 24.ª Gala do Desporto, no Casino Estoril, a 29 de janeiro.



Treinador do ano: Paulo Pereira (andebol), Rui Fernandes (canoagem), Pedro Soares (judo), Renato Garrido (hóquei)





Mariana Machado (atletismo), Maria Martins (ciclismo), João Félix (futebol), Raquel Brito (judo), Raffaele Costa Stroti (râguebi).Sporting (atletismo), K4 500 metros masculinos (canoagem), Seleção A masculina (futebol), Sporting (judo), Seleção Sénior masculina (hóquei em patins).Inês Henriques (atletismo), Teresa Portela (canoagem), Ana Margarida Filipe (Deporto para pessoas com deficiência/atletismo), Vanessa Marques (futebol) e Patrícia Sampaio (judo).João Vieira (atletismo), Fernando Pimenta (Canoagem), Jordan (futebol de praia), Jorge Fonseca (judo) e Frederico Morais (surf).