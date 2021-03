«Confundiram-me com um ator porno num restaurante e nunca mais lá voltei»

O espanhol Ander Mirambell, atleta olímpico de skeleton (Jogos Olímpicos de inverno), contou num programa de televisão em Espanha que foi confundido com um ator de filmes para adultos num restaurante na Áustria.





Ander recordou que tudo aconteceu num restaurante japonês em Innsbruck. "Lembro-me que depois de pedir a sobremesa e a conta levantei-me para ir à casa de banho e, para minha surpresa, pediram-me uma foto e um autógrafo. Não entendi nada", começou por explicar."Fui à casa de banho, a pensar que me tinham confundido com algum jogador de futebol da seleção espanhola, até porque alguns já tinham ido àquele restaurante", prosseguiu.Depois, Ander perguntou ao seu treinador por que lhe teriam pedido o autógrafo. "Ele explicou-me que me tinham confundido com um famoso ator de cinema para adultos, o tipo do bar disse que via muita pornografia russa. Ele achava que eu era esse ator...", contou, entre risos. "Nunca mais lá voltei, estou 'marcado'."