Conor McGregor quer regressar a 11 de julho

O desporto mundial está praticamente encerrado em função da pandemia do novo coronavírus e o UFC (Ultimate Fighting Championship) não fugiu à regra, cancelando já vários eventos desportivos. No entanto, o irlandês Conor McGregor mantém o otimismo e estabeleceu já um data para o regresso à competição: 11 de julho.





"Trazer de volta o UFC à vida, depois da suspensão de todos os combates. Penso que um combate a 11 de julho colocaria toda a gente no trilho certo. Tenho os dedos cruzados e espero que o resto do Mundo os tenha também por um combate destes", revelou o treinador do lutador irlandês, Owen Roddy. Ainda que não seja oficial, McGregor tenciona defrontar Justin Gaethje. "Ele está preparado para defrontar qualquer um mas penso que Gaethje. Tem-se falado muito dele, é um lutador excitante. Eu gostaria de ver esse combate, assim como toda a gente. Sei que Conor está pronto e toda a gente estaria a postos em julho para regressar."