Constantino responde ao Governo: «O desporto não tem de pedir licença para ser respeitado»

José Manuel Constantino, presidente do Comité Olímpico de Portugal, emitiu esta quinta-feira um comunicado em que faz questão de esclarecer "em três pontos" a reação que o governo teve à entrevista que deu à Lusa. E avisa que "o desporto não tem de pedir licença para ser respeitado".Nessa entrevista Constantino lamentou o desinteresse do primeiro-ministro, António Costa, pelo olimpismo; mais tarde, o gabinete da ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares referiu em comuinicado que as críticas "se revelam profundamente desajustadas e infundadas, e, logo, incompreensíveis", e alude ao crescimento dos apoios públicos aos desporto."O Governo entendeu responder em comunicado à entrevista que o Presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP) concedeu à agência noticiosa Lusa.Sobre esse comunicado o Presidente do COP tem a fazer três observações:1. O Presidente do COP teve oportunidade, desde logo no ato de assinatura do Contrato-Programa de Preparação Olímpica Paris 2024, de reconhecer e louvar o esforço feito pelo Governo no reforço das verbas de apoio a atletas, treinadores e Federações, reconhecimento que reiterou em diferentes atos públicos e na entrevista em apreço;2. A dignidade das funções que exerce e daqueles que representa - dirigentes, treinadores e atletas -, não tem preço e nunca será o apoio financeiro ao COP, no Programa de Preparação Olímpica ou outros programas, que garantirá o seu silêncio sempre que estiver em causa a defesa do Desporto e da instituição a que preside;3. O Desporto não tem de pedir licença para ser respeitado. Oferecer silêncios públicos em troca de atenções não é a forma que entendemos adequada para defender um bem público e um direito constitucional."